Coffees & Cigarettes + Jérémie Bosson, 2 juin 2022, .

Coffees & Cigarettes + Jérémie Bosson

2022-06-02 20:30:00 – 2022-06-02

La voix atypique de Jérémie Bossone, son goût viscéral pour les histoires, la flamboyance baroque de ses musiques, la rigueur technique de ses chansons, leur puissance émotionnelle et sa manière de les incarner sur scène, tout cela fait de lui, un ovni dans le paysage de la chanson française.

Groupe à l’univers singulier dont les textes et la musique rendent hommage à la pop culture, au cinéma et à la littérature. Coffees & Cigarettes est un mélange de chanson française, de rock et de hip-hop sur fond d’écran méticuleusement déjanté. A déguster avec les yeux et les oreilles, Coffees & Cigarettes pimente le propos et donne une place prépondérante aux cordes (violon, violoncelle, alto) et renforce ainsi l’originalité de ce style musical appelé désormais Hop’N Roll dans le monde entier !

La voix atypique de Jérémie Bossone, la rigueur technique de ses chansons, leur puissance émotionnelle, tout cela fait de lui, un ovni dans le paysage de la chanson française.

Coffees & Cigarettes est un mélange de chanson française, de rock et de hip-hop sur fond d’écran méticuleusement déjanté.

La voix atypique de Jérémie Bossone, son goût viscéral pour les histoires, la flamboyance baroque de ses musiques, la rigueur technique de ses chansons, leur puissance émotionnelle et sa manière de les incarner sur scène, tout cela fait de lui, un ovni dans le paysage de la chanson française.

Groupe à l’univers singulier dont les textes et la musique rendent hommage à la pop culture, au cinéma et à la littérature. Coffees & Cigarettes est un mélange de chanson française, de rock et de hip-hop sur fond d’écran méticuleusement déjanté. A déguster avec les yeux et les oreilles, Coffees & Cigarettes pimente le propos et donne une place prépondérante aux cordes (violon, violoncelle, alto) et renforce ainsi l’originalité de ce style musical appelé désormais Hop’N Roll dans le monde entier !

Bateau ivre

dernière mise à jour : 2022-05-10 par