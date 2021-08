Orvault Médiathèque Ormédo - Orvault Loire-Atlantique, Nantes Coffee time Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Coffee time Médiathèque Ormédo – Orvault, 25 septembre 2021, Orvault. 2021-09-25

Horaire : 15:00 16:15

Gratuit : non Conversation anglaise Venez pratiquer l’anglais dans un cadre informel et convivial. Votre seul objectif sera de prendre plaisir à échanger sur une multitude de sujets dans la langue de Shakespeare. Des conversations animées par Heather, Nicole et Véronique. Tous niveaux acceptés sauf grands débutants. Médiathèque Ormédo – Orvault 2 Promenade de l’Europe Bourg/Secteur rural Orvault

