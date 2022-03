“Coffee stories”, je dessine avec du café, c’est magique ! Bibliothèque Goutte d’Or, 21 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 21 mai 2022

de 16h00 à 17h30

gratuit

Cet atelier créatif pour enfants propose une lecture poétique accompagnée d’illustrations dessinées dans du café en poudre et vidéoprojetées en couleurs. Tour à tour, les enfants seront spectateurs puis créateurs dans cette forme originale et spectaculaire de dessin.

“Coffee Stories” naît d’une envie de parler de poésie et de nature aux plus jeunes, et de leur faire expérimenter une matière originale : le café. Il s’agit de faire dialoguer le texte et l’image.

Le café, consommable du quotidien, est détourné de son usage premier. Il devient matière à dessiner, à sentir, à transformer pour créer des univers. Sa malléabilité en fait une matière avec laquelle il est facile de s’amuser, de créer des formes et de libérer son imaginaire. Les enfants ne sont pas bloqués par le fait de ne pas savoir “bien dessiner”.

Le texte illustré est Poèmes de roches et de brumes de Carl Norac. Il nous parle de paysage, de contemplation, de nature, d’éphémère et de durabilité, de mouvement et d’immobilité, de liberté. C’est avec une sensibilité toute “caféinée” que les illustrations se créent sous les yeux du spectateur, puis que les enfants deviennent à leur tour acteurs de cette création.

Cet atelier est proposé et encadré par la Compagnie Shin, avec Janice Zadrozynski (comédienne) et François Feydy (illustrateur)

Bibliothèque Goutte d’Or 2 rue Fleury Paris 75018

2 : Barbès – Rochechouart (Paris) (328m) 302 : Saint-Bruno (Paris) (266m)



Contact : 01 53 09 26 10 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-goutte-d-or-1744 https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/

Atelier;Enfants;Peinture

Date complète :

2022-05-21T16:00:00+01:00_2022-05-21T17:30:00+01:00

© Compagnie Shin