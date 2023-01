Coffee (s) – GIGN Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Coffee (s) – GIGN Fabrique à Impros (La), 11 février 2023, Nantes. 2023-02-11

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : non Tarif unique : 8 euros Tout public Les cafés, bars ou encore les bistrots sont des lieux de rencontre qui traversent les époques, animent différentes places, différents endroits d’une ville. On peut s’y retrouver pour rire, pour partager un peu de convivialité, parfois y pleurer. Quelles sont les histoires des personnes qui s’y croisent ? Pourquoi se retrouvent-elles dans cet endroit ? Que deviennent-elles une fois qu’elles le quittent ? Vous seuls, membres du public, aurez le pouvoir de décider de répondre à l’une ou à l’autre de ces questions. Un seul mot d’ordre : avoir envie de découvrir une partie de la vie de ces personnages sensibles, courageux, en colère ou en recherche d’eux même… mais indéniablement attachants. Une création originale de la GIGN impro. Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com/

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Fabrique à Impros (La) Adresse 14 rue de l'Arche Sèche Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Fabrique à Impros (La) Nantes Departement Loire-Atlantique

Fabrique à Impros (La) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Coffee (s) – GIGN Fabrique à Impros (La) 2023-02-11 was last modified: by Coffee (s) – GIGN Fabrique à Impros (La) Fabrique à Impros (La) 11 février 2023 Fabrique à Impros (La) Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique