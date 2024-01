Coffee Les Disquaires Paris, mercredi 31 janvier 2024.

Le mercredi 31 janvier 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant PAF : 5 EUR

COFFEE, c’est un condensé d’énergie et de Rock Culture.

COFFEE, c’est un trio parisien qui a la Rock Culture chevillée au corps. Présent sur les scènes parisiennes depuis 2013, il a deux E.P., un album, et une multitude de concerts à son actif. Ses influences ? Elles sont multiples…pour faire court, on peut dire qu’elles vont de John Lee Hooker à Jack White. Entre Blues, Folk, Sixties Garage, Rock Psychédélique, Soul et New Wave. Ce qu’on appelle une grosse tambouille… mais c’est ainsi que le groupe a construit son identité et puisé l’énergie qui caractérise ses prestations scéniques. En cette soirée du 31 janvier, nous fêterons la sortie de notre nouvel opus, AMOK, mini-album-concept qui raconte une vengeance qui se termine mal (d’où le titre). Le C.D. est accompagné d’un livret illustrant l’histoire. L’auditeur pourra donc écouter le disque tout en contemplant les illustrations. Pour l’occasion, nous serons accompagnés des excellents FRENT (Pop-Rock) et WILD GRASS (Soul-Pop). A cette occasion, un exemplaire du C.D. sera offert pour chaque entrée payante.

Style : Psychedelic Rock and Roll

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Coffee