COFFEE + FRENT + MON ELEPHANT La Dame de Canton, 19 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 19 novembre 2021

de 20h à 23h

payant

Trois concerts à la Dame de Canton !

COFFEE

Comment donner une unité artistique et stylistique à des influences aussi diverses que John Lee Hooker, The Doors, The Velvet Underground, Donovan, The Pretenders, Siouxie and the Banshees?

C’est le pari que relève COFFEE avec talent, style et énergie.

Frent

FRENT, poursuit son chemin sur la route du rock/pop indé avec la sortie de son troisième album « Alan MORSE, the pretender ». Ce presque collectif a traversé depuis 10 ans différentes périodes d’influences musicales. Toujours attaché à la mélodie, le quatuor actuel, accompagné de choristes accroche un peu les sonorités 70’ tout en fabricant un poprock très moderne. A l’aise sur un répertoire folk, ils mettent les bouchées doubles lorsqu’ils déploient leurs capacités vocales dans la veine d’Arcade Fire. Pas moins de 4 voix entremêlées par endroit, l’ensemble toujours tenu par un chanteur à la voix que l’on dit proche de celle de Molko (Placebo).

Mon Eléphant

L’animal n’est pas méchant, mais quand on l’attaque, il se défend.

Chansons de crooner folk dont les clips racontent assez bien son univers.

La Dame de Canton Quai François Mauriac Port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (479m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (490m)



Contact :La Dame de Canton 0153610849 http://www.damedecanton.com/event/coffee-frent-mon-elephant/ https://www.facebook.com/events/413967979968841

