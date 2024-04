Coffee Beanz & Ell Nesta Le 360 Paris, vendredi 19 avril 2024.

Le vendredi 19 avril 2024

de 20h00 à 22h30

.Public jeunes et adultes. payant

Tarif Plein 12€

Tarif Réduit 8€

Coffee Beanz c’est un mélange de couleurs et de sensations musicales. C’est du rap, de la soul, mêlés à des influences électroniques. C’est de l’expérimental, de l’alternatif.Deux artistes Franco-sénégalais, qui se cherchent au-delà des limites de l’espace et qui fusionnent leurs influences.

Ell Nesta est un melting-pot entre rap des années 90 et nouvelle génération. Amoureux du freestyle, il fait partie de ces rappeurs passe-partout, oscillant entre tracks mélodieuses et morceaux violemment énergiques. Il propose ainsi un univers éclectique cherchant son inspiration dans le Makossa, le rap US et le RnB des années 2000.

Le 360 32, rue Myrha 75018

Contact : https://le360paris.com/evenement/coffee-beanz-ell-nesta/ https://le360paris.com/evenement/coffee-beanz-ell-nesta/

