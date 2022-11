Coeurs Sauvages – Les Colporteurs Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: 13008

13008 EUR 3 25 Sous le chapiteau, dans un maillage suspendu de fils, mats, cordes et tissus, les artistes partent à la rencontre de leur nature animale, de leurs ressentis instinctifs et sauvages…



En meute, solitaires ou en couple, ils explorent ce qui fonde la survie : la continuité de l’espèce, la quête de nourriture, la solidarité face aux défis de l’existence. Affûtant leur qualité d’écoute, circassiens et musiciens portent leur attention à la perception des vibrations et émotions, afin de faire corps avec le Vivant.



Conception, écriture et mise en scène : Antoine Rigot, Agathe Olivier

Interprètes circassiens : Valentino Martinetti, Manuel Martinez Silva, Riccardo Pedri, Anniina Peltovako, Molly Saudek, Laurence Tremblay-Vu, Marie Tribouilloy

Musiciens : Damien Levasseur-Fortin, Coline Rigot, Tiziano Scali

Collaboration à la chorégraphie : Molly Saudek

Composition musicale : Raphaël-Tristan Jouaville, Damien Levasseur-Fortin, Coline Rigot, Tiziano Scali

Scénographie : Antoine Rigot, Patrick Vindimian



Création

Fil, mât chinois, acrobatie, agrès aériens

Durée : 1h30

Dès 7 ans

Sous chapiteau

Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque Retrouvez le spectacle « Coeurs Sauvages » sous chapiteau. https://www.biennale-cirque.com/fr/programme/coeurs-sauvages-662 Plage du Prado Av P. Mendes France Marseille 8e Arrondissement

