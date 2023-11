Marché de Noël solidaire Coeurs Résistants Rennes, 17 décembre 2023, Rennes.

Marché de Noël solidaire Dimanche 17 décembre, 10h00 Coeurs Résistants Entrée libre

L’association Coeurs Résistants propose un marché de Noël de 10h à 21h, dans leurs locaux, situés au 4, ruelle du Faux Pont (en face du TNB). Environ 15 stands de créateurs et producteurs locaux seront installés, et un espace bar-petite restauration permettra de boire un verre et de se retaurer.

Coeurs Résistants 4, ruelle du faux pont rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T10:00:00+01:00 – 2023-12-17T21:00:00+01:00

marché de noël solidarité

Karedwen