Coeur sur vos vies : Love tour du BEC aux Disquaires Les Disquaires Paris, dimanche 24 mars 2024.

Le dimanche 24 mars 2024

de 17h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Face aux grandes questions du siècle, et beaucoup d’autres encore, se tenir la tête à deux mains en hurlant dans sa chambre ne suffit pas. Il faut en faire des chansons.

Qu'est-ce que l'Amour ? Où le trouver ? Quels sont ses modèles ? Comment le déclarer ? Est-il imposable ?

Au gré de textes tendres et fantaisistes, trois voix (voire quatre) vous embarquent pour une heure au pays du lyrisme pratique. Manifeste amoureux, dialogues complices, accords de neuvièmes majeures, envoi de cartes postales et cavales forestières, le BEC et son « Love Tour » cherchent à cerner les contours du phénomène amoureux. Explorant la diversité des formes harmoniques et littéraires, on y voyage librement, entre le jazz et la chanson à texte.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Coeur sur vos vies : Love tour du BEC