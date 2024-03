Coeur Larzac L’Hospitalet-du-Larzac, dimanche 23 juin 2024.

Coeur Larzac L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron

Une journée de randonnée à vélo en faveur d’actions caritatives et humanitaires.

Rando vélo découverte 40 km

Vous débutez dans le cyclisme ou vous aimez simplement les balades tranquilles ? Optez pour la randonnée vélo découverte de 40 km. Il s’agit d’un parcours facile qui vous permettra de découvrir et d’apprécier les merveilleux paysages du Larzac.

Rando vélo tourisme 70 km

Si vous êtes un cycliste confirmé et que vous cherchez un défi, la randonnée vélo tourisme de 70 km est faite pour vous. Ce parcours plus exigeant vous fera traverser les paysages les plus impressionnants du Larzac. Préparez-vous à une expérience inoubliable !

Gravel Larzac 45 km

Enfin, si vous êtes un fan de gravel ou de VTT. le parcours de 45 km est idéal pour vous. Avec sa distance intermédiaire, il convient à tous ceux qui aiment l’aventure, qu’ils soient débutants ou expérimentés. Préparez-vous à une expérience passionnante sur les chemins du Larzac.

Parcours pédestre 10/12 km gratuit pour les accompagnants

Et pour ceux qui préfèrent la marche, nous avons également prévu un parcours pédestre de 10 à 12 km. C’est une excellente occasion de profiter de la beauté naturelle du Larzac tout en faisant de l’exercice. 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23

fin : 2024-06-23

L’Hospitalet-du-Larzac 12230 Aveyron Occitanie

