LA GUINGUETTE SERVIANNAISE coeur du village Servian, 7 juillet 2023, Servian.

Servian,Hérault

Au coeur du village, un marché nocturne organisé par les commerçants avec des exposants, des créateurs mais également la possibilité de se restaurer sur place et des dégustations de vins..

2023-07-07 19:00:00 fin : 2023-07-07 23:00:00. .

coeur du village

Servian 34290 Hérault Occitanie



In the heart of the village, a night market organized by the local merchants, with exhibitors and designers, as well as food and wine tastings.

En el corazón del pueblo, un mercado nocturno organizado por los comerciantes con expositores y diseñadores, así como la posibilidad de comer en el lugar y degustar los vinos.

Im Herzen des Dorfes findet ein von den Händlern organisierter Nachtmarkt mit Ausstellern, Kreativen, aber auch der Möglichkeit, vor Ort zu essen und Weinproben zu machen, statt.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT BEZIERS MEDITERRANEE