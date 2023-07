Marché Festif à Bio Coeur du village Bio, 13 juillet 2023, Bio.

Bio,Lot

Tous les jeudis du mois de Juillet et Août un marché gourmand avec des producteurs locaux et un marché artisanal se tiendront dans le jardin public à l’entrée du village.

Animation musicale

Buvette et restauration sur place.

2023-07-13 17:00:00 fin : 2023-07-13 23:00:00. EUR.

Coeur du village

Bio 46500 Lot Occitanie



Every Thursday in July and August a gourmet market with local producers and a craft market will be held in the public garden at the entrance to the village.

Musical entertainment

Refreshments and food on the spot

Todos los jueves de julio y agosto se celebrará un mercado gourmet con productores locales y un mercado artesanal en el jardín público de la entrada del pueblo.

Animación musical

Refrescos y comida in situ

Jeden Donnerstag im Juli und August findet im öffentlichen Garten am Dorfeingang ein Gourmetmarkt mit lokalen Produzenten und ein Kunsthandwerksmarkt statt.

Musikalische Unterhaltung

Getränke und Speisen vor Ort

