Coeur d’oenologie Maison des habitants de Chemin Long Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Coeur d’oenologie Maison des habitants de Chemin Long, 9 février 2022, Mérignac. Coeur d’oenologie

Maison des habitants de Chemin Long, le mercredi 9 février à 19:30

Prenez conscience des vins avec ce cours d’œnologie. Ces cours ont lieu une fois par mois.

Inscription obligatoire auprès de l’association PIM

Venez découvrir les différents vins et apprendre à les analyser. Maison des habitants de Chemin Long 130/132 avenue de la Somme 33700 MERIGNAC Mérignac Les Eyquems Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T19:30:00 2022-02-09T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Maison des habitants de Chemin Long Adresse 130/132 avenue de la Somme 33700 MERIGNAC Ville Mérignac lieuville Maison des habitants de Chemin Long Mérignac Departement Gironde

Maison des habitants de Chemin Long Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Coeur d’oenologie Maison des habitants de Chemin Long 2022-02-09 was last modified: by Coeur d’oenologie Maison des habitants de Chemin Long Maison des habitants de Chemin Long 9 février 2022 Maison des habitants de Chemin Long Mérignac Mérignac

Mérignac Gironde