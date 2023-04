Contes dans la cité-jardin de Stains Cœur d’îlot, Cité-jardin de Stains, 3 juin 2023, Stains.

Contes dans la cité-jardin de Stains Samedi 3 juin, 15h00 Cœur d’îlot, Cité-jardin de Stains Gratuit sur inscription.

« Et si… tout ce que l’on avait toujours raconté sur l’origine du monde n’était que pure fantaisie ? Et si… vous vous laissiez inspirer et aspirer par les mots le temps d’une étonnante déambulation ? Et si… observer et écouter ce que les fleurs, les arbres et les oiseaux ont à nous dire permettait un étrange voyage ? Et si… ensemble, on s’inventait des histoires ? ». Au pied d’un cerisier dans un jardin partagé de la cité-jardin, venez écouter la conteuse Violaine Joffart. Puis, vous pourrez profiter de l’ensemble des animations proposées dans le cadre de la Fête de la Biodiversité. À partir de 6 ans.

En partenariat avec la bibliothèque Louis-Aragon de Plaine Commune.

Cet évènement s’inscrit également dans le cadre du Printemps des cités-jardins organisé par l’Association régionale des cités-jardins d’Île-de-France. Cette année, il aura lieu du 27 mai au 11 juin 2023 et portera sur la thématique « Des cités-jardins au naturel ».

Cœur d'îlot, Cité-jardin de Stains 48-50 rue Raoul Duchêne 93240 Stains Stains 93240 Seine-Saint-Denis Île-de-France Ce jardin est l'un des 7 cœurs d'îlots de la cité-jardin de Stains. Pensés à l'origine comme étant des espaces de vie collective, de rencontres et de vie sociale, ces lieux n'ont rien perdu de leurs convivialités. Pour accéder à ce cœur d'îlot niché dans la cité-jardin de Stains, il vous faudra emprunter une venelle, un petit chemin étroit accessible uniquement aux piétons, caractéristiques des cités-jardins. Appartenant à Seine-Saint-Denis Habitat, les jardins de ce cœur d'îlots sont gérés par l'association stanoise Chouette Mon Potager. L'association régionale des cités-jardins d'Île-de-France y possède un rucher pédagogique, géré par l'association À l'École des Abeilles de la Butte Pinson.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

