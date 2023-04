Fête de la Biodiversité Cœur d’îlot, Cité-jardin de Stains, 3 juin 2023, Stains.

C’est la fête à la cité-jardin de Stains ! Rendez-vous dans un cœur d’îlot pour partager un moment de convivialité avec des associations provenant de Stains et de ses environs, qui mettent au centre de leurs actions la nature et la biodiversité. Durant cet après-midi, il y en aura pour tous les goûts. Envie d’apprendre ? Une grainothèque et un rucher pédagogique vous attendent. Envie de divertissement ? Le spectacle réalisé par le centre de loisir saura vous combler ainsi que les contes proposés par la médiathèque de Plaine Commune Louis Aragon. Envie de rencontrer des spécialistes des jardins ? Les membres des associations présentes se feront une joie de répondre à toutes vos interrogations. Une petite faim ? Un buffet et une dégustation de miel seront les bienvenus. Enfin, vous aimez l’art ? Les élèves du collège Pablo Neruda présenteront une exposition de maquettes réalisées sur le thème du Jardin Idéal. N’hésitez pas à venir, d’autres surprises vous attendent dans ce petit coin de verdure.

En partenariat avec la Ville de Stains, la médiathèque Louis-Aragon de Plaine Commune, les associations à l’École des Abeilles de la Butte-Pinson, Chouette mon Potager, les Rayons, les Alchimistes, les jardins familiaux et Novaedia.

Cet évènement s’inscrit également dans le cadre du Printemps des cités-jardins organisé par l’Association régionale des cités-jardins d’Île-de-France. Cette année, il aura lieu du 27 mai au 11 juin 2023 et portera sur la thématique « Des cités-jardins au naturel ».

Cœur d’îlot, Cité-jardin de Stains 48-50 rue Raoul Duchêne 93240 Stains Stains 93240 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 58 69 77 93 https://www.citesjardins-idf.fr/ https://www.facebook.com/assocjs;https://www.instagram.com/citesjardins_idf/?hl=fr;https://twitter.com/assocjs?lang=fr [{« link »: « https://www.citesjardins-idf.fr/le-printemps-des-cites-jardins/edition-2022/ »}] Ce jardin est l’un des 7 cœurs d’îlots de la cité-jardin de Stains. Pensés à l’origine comme étant des espaces de vie collective, de rencontres et de vie sociale, ces lieux n’ont rien perdu de leurs convivialités. Pour accéder à ce cœur d’îlot niché dans la cité-jardin de Stains, il vous faudra emprunter une venelle, un petit chemin étroit accessible uniquement aux piétons, caractéristiques des cités-jardins. Appartenant à Seine-Saint-Denis Habitat, les jardins de ce cœur d’îlots sont gérés par l’association stanoise Chouette Mon Potager. L’association régionale des cités-jardins d’Île-de-France y possède un rucher pédagogique, géré par l’association À l’École des Abeilles de la Butte Pinson.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

© Association régionale des cités-jardins d’Île-de-France