« Rando-croquis » en coeur de ville « Coeur de ville » La Possession Saint-Laurent, 14 octobre 2023, Saint-Laurent.

Pour la troisième année consécutive, le CAUE de La Réunion vous invite à participer à une randonnée urbaine dédiée à la pratique du dessin en perspective et à l’expérimentation de plusieurs techniques d’illustration.

Cette occasion vous permettra d’aiguiser votre regard sur votre environnement naturel et bâti, tout en vous offrant une approche ludique des notions essentielles de la conception architecturale et urbaine bioclimatique.

– Matériel (fourni par le CAUE) : Papier, supports, crayons 2B, Aquarelle. Tout autre outil de dessin est accepté si le participant souhaite utiliser son propre matériel ou explorer d’autres techniques.

– Ne pas oublier : Crème solaire, bouteille d’eau, chapeau ou casquette

« Coeur de ville » La Possession 3ter Chemin du Boeuf Mort, La Possession 97419 Saint-Laurent 97419 Bœuf Mort La Réunion 0262 21 60 86 courrier@caue974.com Chemin Boeuf mort, départ du maille piéton

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T07:00:00+02:00 – 2023-10-14T10:00:00+02:00

CAUE