Début : 2023-01-03 17:15:00

fin : 2023-01-03 Une visite accompagnée à la nuit tombée pour découvrir et admirer les monuments de la ville de Jonzac sous leurs habits de lumières colorées.

Départ depuis l’Office de Tourisme, sur réservation..

Départ depuis l'Office de Tourisme, sur réservation.

Coeur de ville de Jonzac Place du marché

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

