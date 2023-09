Baptêmes et expositions cœur de village Paray-sous-Briailles, 15 octobre 2023, Paray-sous-Briailles.

Paray-sous-Briailles,Allier

Baptêmes et expositions de véhicules anciens.

Restauration et buvette sur place..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . .

cœur de village

Paray-sous-Briailles 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Baptisms and vintage car exhibitions.

Catering and refreshments on site.

Primeros paseos y exposiciones de coches antiguos.

Catering y refrescos in situ.

Taufen und Ausstellungen von Oldtimern.

Verpflegung und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de tourisme Val de Sioule