Fête du Bourru et de la châtaigne Cœur de village Louchy-Montfand, 14 octobre 2023, Louchy-Montfand.

Louchy-Montfand,Allier

2ème édition avec comme nouveauté La marche du Bourru ; 8km durant lesquels vous partez à la découverte de la beauté du village, des vignes et des coteaux. Dégustation de bourru et de châtaignes grillées, buvette & Snack, animations & exposants locaux..

2023-10-14 11:00:00 fin : 2023-10-14 . .

Cœur de village

Louchy-Montfand 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



2nd edition with a new feature: the Bourru walk; 8km during which you discover the beauty of the village, vineyards and hillsides. Tasting of bourru and roasted chestnuts, refreshments and snacks, entertainment and local exhibitors.

2ª edición con una novedad: el paseo del Bourru; 8 km durante los cuales se descubre la belleza del pueblo, los viñedos y las laderas. Degustación de bourru y castañas asadas, bar de refrescos y merienda, animación y expositores locales.

2. Ausgabe mit der Neuheit « La marche du Bourru »; 8 km, auf denen Sie die Schönheit des Dorfes, der Weinberge und der Hänge entdecken. Verkostung von Bourru und gegrillten Kastanien, Erfrischungsstände & Snacks, Animationen & lokale Aussteller.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de tourisme Val de Sioule