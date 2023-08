Vide Greniers à Fagnières Coeur de Village Fagnières, 3 septembre 2023, Fagnières.

Fagnières,Marne

Comme chaque année, l’Etoile Sportive de Fagnières organise un vide-greniers au sein de la commune de Fagnières !

Un service de restauration complet sur place vous sera proposé. (Barbecue, Sandwichs, Frites, boissons fraîches etc…)..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 17:30:00. .

Coeur de Village

Fagnières 51510 Marne Grand Est



Every year, Etoile Sportive de Fagnières organizes a garage sale in the town of Fagnières!

A full catering service will be available on site. (Barbecues, sandwiches, French fries, cold drinks, etc.).

Todos los años, Etoile Sportive de Fagnières organiza una venta de garaje en Fagnières

Un servicio completo de catering estará disponible in situ. (Barbacoas, bocadillos, patatas fritas, bebidas frías, etc.).

Wie jedes Jahr organisiert der Etoile Sportive de Fagnières einen Flohmarkt innerhalb der Gemeinde Fagnières!

Vor Ort wird Ihnen ein kompletter Verpflegungsservice angeboten. (Grill, Sandwiches, Pommes frites, kalte Getränke usw.).

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne