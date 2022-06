Cœur de Tango à Salins Salins-les-Bains Salins-les-Bains Catégories d’évènement: Jura

Salins-les-Bains

Cœur de Tango à Salins Salins-les-Bains, 6 août 2022, Salins-les-Bains. Cœur de Tango à Salins

Salins-les-Bains Jura

2022-08-06 – 2022-08-06 Salins-les-Bains

Jura EUR 0 5 Samedi 6 août 14h-17h

Aprèm-milonga

Les Salines

DJ Hélène 14h – 16h

Initiation danse folklorique

Avec Maria Cruz

Initiation au tango argentin

Avec Felix Rufino

Salle des groupes.Grande Saline (côté office tourisme) 17h

Spectacle TALONS CROISES Cie d’âme -Parvis Salines 18h – 19h30

Apéro-tango Parvis des Salines

DJ Yannick (Tango Evolution) Suite des festivités à Arbois toquedetango@gmail.com https://www.festivaltangoarbois.com/ Samedi 6 août 14h-17h

Aprèm-milonga

Les Salines

DJ Hélène 14h – 16h

Initiation danse folklorique

Avec Maria Cruz

Initiation au tango argentin

Avec Felix Rufino

Salle des groupes.Grande Saline (côté office tourisme) 17h

Spectacle TALONS CROISES Cie d’âme -Parvis Salines 18h – 19h30

Apéro-tango Parvis des Salines

DJ Yannick (Tango Evolution) Suite des festivités à Arbois Salins-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Salins-les-Bains Other Lieu Salins-les-Bains Adresse Salins-les-Bains Jura Ville Salins-les-Bains lieuville Salins-les-Bains Departement Jura

Salins-les-Bains Salins-les-Bains Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salins-les-bains/

Cœur de Tango à Salins Salins-les-Bains 2022-08-06 was last modified: by Cœur de Tango à Salins Salins-les-Bains Salins-les-Bains 6 août 2022 Salins-les-Bains, Jura

Salins-les-Bains Jura