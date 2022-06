Cœur de Tango à Poligny

Cœur de Tango à Poligny, 4 août 2022, . Cœur de Tango à Poligny



2022-08-04 – 2022-08-04 Jeudi 4 août 14h-17h

Aprèm-milonga

Au Kiosque, Grande rue

(Poligny)

DJ Hélène 14h-16h

Initiation danse folklorique

Avec Maria Cruz

Initiation au tango argentin

Avec Felix Rufino

Parvis de la collégiale St-Hippolyte 17h

Spectacle (à confirmer)

« L’ appart » Cie Toquedetango

Parvis de la collégiale St-Hippolyte 18h-19h30

Apéro-tango

Au Kiosque, Grande rue

