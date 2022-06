Cœur de Tango à Arbois Arbois, 3 août 2022, Arbois.

Cœur de Tango à Arbois

Arbois Jura

2022-08-03 – 2022-08-07

Arbois

Jura

Du 3 au 7 août

>>>Mercredi 03 août <<< 18h00-19h30 Ouverture du festival Apéro-tango Place Notre -Dame - Gratuit 21h00-22h00 Concert «Las Bordonas de Paris», pour 6 guitares 22h00 Extrait du spectacle «Très», Cie Tangoart Espace Pasteur, Place Notre Dame - 5€ >>>Jeudi 04 août <<< 09h30 – 11h00 Ostéo gymnastique + yoga Espace pasteur - Payant 21h00-22h00 Concert de tango «New Tango», répertoire Duo Baroque Espace Pasteur - 5€ >>>Vendredi 05 août <<< 09h30 – 11h00 Ostéo gymnastique + yoga Espace pasteur - Payant 14h00-15h00 Initiation tango argentin Sous les arcades - Prix libre 17h00-18h00 Conférence chantée, «Tango, alcool et autres boissons fortes» Cave de la Reine Jeanne - Prix libre 17h00-18h00 Cours danse folklorique, Avec Maria-Cruz Poveda Château Bontemps - Prix libre 18h00-19h30 Apéro-tango. Dégustation produits locaux et musique live - Château Bontemps - Gratuit 20h00-21h00 Initiation danse folklorique Avec Maria-Cruz Poveda 21h00-00h00 Concert«Trio Argento», Gratuit Square Sarret de Grozon - Gratuit Samedi 06 août 09h30 – 11h00 Ostéo gymnastique + yoga Espace pasteur - Payant 21h00-22h00 Concert de tango«Gaucho de Hollywood», avec vidéo-projection Espace Pasteur - 5€ >>> Dimanche 07 <<< 11h00-12h00 Conférence chantée « Des herbes de la pampa aux réverbères des banlieues» Une géographie historique, sociale et poétique du tango… et une visite guidée de Buenos Aires Bar des Archives - Prix libre 11h30 -12h30 Ballade sonore au son des gongs et bols tibétains Jardin rue de l'abreuvoir > suivre le fléchage depuis le square Pasteur – Prix libre

14h30-15h00 Spectacle de danse

«Métamorphose» Cie Tango Unione

Halle sportive – Au chapeau

15h00-16h00 Concert de tango «Trio Berretin»

16h00-16h15 Spectacle de danse: «Quand vient la nuit» Cie Tango Unione

Camping des vignes – Au chapeau

Du 3 au 7 août

>>>Mercredi 03 août <<< 18h00-19h30 Ouverture du festival Apéro-tango Place Notre -Dame - Gratuit 21h00-22h00 Concert «Las Bordonas de Paris», pour 6 guitares 22h00 Extrait du spectacle «Très», Cie Tangoart Espace Pasteur, Place Notre Dame - 5€ >>>Jeudi 04 août <<< 09h30 – 11h00 Ostéo gymnastique + yoga Espace pasteur - Payant 21h00-22h00 Concert de tango «New Tango», répertoire Duo Baroque Espace Pasteur - 5€ >>>Vendredi 05 août <<< 09h30 – 11h00 Ostéo gymnastique + yoga Espace pasteur - Payant 14h00-15h00 Initiation tango argentin Sous les arcades - Prix libre 17h00-18h00 Conférence chantée, «Tango, alcool et autres boissons fortes» Cave de la Reine Jeanne - Prix libre 17h00-18h00 Cours danse folklorique, Avec Maria-Cruz Poveda Château Bontemps - Prix libre 18h00-19h30 Apéro-tango. Dégustation produits locaux et musique live - Château Bontemps - Gratuit 20h00-21h00 Initiation danse folklorique Avec Maria-Cruz Poveda 21h00-00h00 Concert«Trio Argento», Gratuit Square Sarret de Grozon - Gratuit Samedi 06 août 09h30 – 11h00 Ostéo gymnastique + yoga Espace pasteur - Payant 21h00-22h00 Concert de tango«Gaucho de Hollywood», avec vidéo-projection Espace Pasteur - 5€ >>> Dimanche 07 <<< 11h00-12h00 Conférence chantée « Des herbes de la pampa aux réverbères des banlieues» Une géographie historique, sociale et poétique du tango… et une visite guidée de Buenos Aires Bar des Archives - Prix libre 11h30 -12h30 Ballade sonore au son des gongs et bols tibétains Jardin rue de l'abreuvoir > suivre le fléchage depuis le square Pasteur – Prix libre

14h30-15h00 Spectacle de danse

«Métamorphose» Cie Tango Unione

Halle sportive – Au chapeau

15h00-16h00 Concert de tango «Trio Berretin»

16h00-16h15 Spectacle de danse: «Quand vient la nuit» Cie Tango Unione

Camping des vignes – Au chapeau

Arbois

dernière mise à jour : 2022-06-23 par