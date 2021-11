Thue et Mue Thue et Mue Calvados, Thue et Mue Cœur de pirate Thue et Mue Thue et Mue Catégories d’évènement: Calvados

Cœur de pirate Le Studio 12 place des Canadiens Thue et Mue

2021-12-04 20:30:00

2021-12-04 20:30:00 – 2021-12-04 Le Studio 12 place des Canadiens

Thue et Mue Calvados Thue et Mue Venez assister au concert de l’artiste québéquoise Cœur de Pirate au Studio de Bretteville L’orgueilleuse.

Venez assister au concert de l'artiste québéquoise Cœur de Pirate au Studio de Bretteville L'orgueilleuse.

Elle présentera son nouvel album sorti le 15 octobre, intitulé Impossible à aimer.

Elle présentera son nouvel album sorti le 15 octobre, intitulé Impossible à aimer. Le Studio 12 place des Canadiens Thue et Mue

Lieu Thue et Mue Adresse Le Studio 12 place des Canadiens Ville Thue et Mue