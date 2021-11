Cœur de Pirate Théâtre Sébastopol, 6 décembre 2021, Lille.

Voilà 10 ans que Béatrice Martin a fait son apparition dans nos vies sous l’alias Cœur de pirate. Dix ans au cours desquels elle a vendu plus d’un million d’albums, accumulé 1,3 million d’abonnés sur Facebook et 100 000 adeptes sur Twitter et Instagram. Sur les plateformes d’écoute en continu, c’est 3 millions de fans qui repassent ses albums en boucle. Son premier album homonyme, lancé en septembre 2008, a été certifié platine au Canada et diamant en France. Blonde (2011), un deuxième plus pop, a lui aussi été certifié platine au Canada et en France. L’album a également été récompensé du trophée Félix du meilleur album pop et Béatrice, de celui de l’interprète féminine de l’année en 2012. Roses (2015) a été certifié or au Canada et en France, avec plus de 200 000 exemplaires vendus, et lui a valu le Félix du meilleur album anglophone en 2016 ainsi qu’une nomination aux prix Juno dans la catégorie Fan choice la même année. Au terme de l’épisode Roses, une urgence créative s’est fait sentir et en tout juste trois mois, En cas de tempête, ce jardin sera fermé s’est conçu, à temps pour célébrer ses 10 ans de carrière.

