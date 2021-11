Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Cœur de Pirate Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Cœur de Pirate Rocher de Palmer, 23 septembre 2022, Cenon. Cœur de Pirate

Rocher de Palmer, le vendredi 23 septembre 2022 à 20:30

Déjà plus de dix ans que Béatrice Martin a fait son apparition dans nos vies sous l’alias Cœur de pirate. Véritable « people » au Québec, adorable et drôlatique sur les réseaux sociaux, la jeune femme a commencé tôt son parcours de mélomane : à trois ans devant un piano, elle écrit ses premières chansons à quatorze, puis fait partie de la génération Myspace qui perce en trouvant son public directement sur internet. Elle enchaîne les disques et les succès, devient mère, femme blessée, guérie, toujours inspirée, avec cette voix si attachante qui ne change pas, comme si elle avait le cœur dans la gorge, une fragilité qui nous touche, nous enchante. EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 32€ / Plein tarif : 30€ / Tarif abonné : 27€ – Places numérotées

Elle chante les petites joies et grandes douleurs de l’existence avec une voix aux reliefs enfantins, reconnaissable entre toutes… Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-23T20:30:00 2022-09-23T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand Cenon Ville Cenon lieuville Rocher de Palmer Cenon