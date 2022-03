Coeur de Pirate en concert Pontonx-sur-l’Adour, 8 octobre 2022, Pontonx-sur-l'Adour.

Coeur de Pirate en concert Pontonx-sur-l’Adour

2022-10-08 20:00:00 – 2022-10-08

Pontonx-sur-l’Adour Landes

C’est plus d’une décennie sur scène que cumule Cœur de Pirate. Tête d’affiche de nombreux et prestigieux festivals, s’étant produite de par le monde, cette artiste au parcours auréolé marque l’esprit des spectateurs, tant par sa flamboyance que par sa fragilité.

Elle présente sa toute nouvelle tournée et regagne ainsi le lieu duquel elle brille, aux côtés de sa fidèle équipe de musiciens : Alexandre Gauthier, Marianne Croft, Renaud Bastien, Vincent Carré et Ariane Vaillancourt.

Assurant elle-même la mise en scène de ce nouveau spectacle, Béatrice Martin promet de somptueux arrangements et un mariage heureux entre les classiques revampés de son répertoire et son nouveau matériel.

