Cœur de papier – Atelier créatif Strasbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Cœur de papier – Atelier créatif Strasbourg, 14 février 2022, Strasbourg. Cœur de papier – Atelier créatif Strasbourg

2022-02-14 15:00:00 – 2022-02-14 16:30:00

Strasbourg Bas-Rhin EUR Réalisation à partir de vieux livres, atlas…. d’une guirlande en papier, afin de trouver le chemin du cœur en cette journée de la Saint-Valentin. Atelier animé par Carole Bouchard, artisane. (places limitées à 8 participants) +33 9 75 80 97 66 Réalisation à partir de vieux livres, atlas…. d’une guirlande en papier, afin de trouver le chemin du cœur en cette journée de la Saint-Valentin. Atelier animé par Carole Bouchard, artisane. (places limitées à 8 participants) Strasbourg

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Strasbourg Adresse Ville Strasbourg lieuville Strasbourg Departement Bas-Rhin

Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Cœur de papier – Atelier créatif Strasbourg 2022-02-14 was last modified: by Cœur de papier – Atelier créatif Strasbourg Strasbourg 14 février 2022 Bas-Rhin Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin