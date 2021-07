Coeur de festival à Houdremont centre culturel, La Courneuve ❤️ 10, 11 & 12 Septembre 2021 Houdremont Centre culturel, 10 septembre 2021, La Courneuve.

du vendredi 10 septembre au dimanche 12 septembre à Houdremont Centre culturel

BILLETTERIE MISE EN LIGNE FIN AOÛT 2021 ! ? 10 septembre Rencontres professionnelles – Gratuit Séminaire revue & Table ronde Revue Jonglages Table ronde en partenariat avec ARTCENA Prix SACD et Présentation de projets de 9h00 à 18h00 – Cinéma L’Etoile, La Courneuve Piti Peta Hofen Show – PPH show – Gratuit Los Putos Makinas – Cie LPM 19h15 – Devant Mécano, La Courneuve S’assurer de ses propres murmures – 3€ > 12€ Collectif Petit Travers 20h30 Babil Sabir Cinq – 3€ > 12€ 22h15 ???????????? ? 11 septembre Mellow Yellow – Gratuit TBTF (To Busy To Funk) 14h00 & 17h00 – Place de la Fraternité Tangled drops – work in progress – Gratuit Was Ist Das – Jörg Müller 15h00 & 19h00 Plateau partagé Samovar & Maison Des Jonglages – 3€ > 12€ Cie Frutillas Con Crema & Les Complémentaires / Basile Forest & Collectif Nous Deux 15h30 Mousse – Gratuit Cie Scratch 17h40 Cthulhu – Prototype – 3€ > 12€ A.R.N / Laurent Chanel 18h45 Àndre – 3€ > 12€ La Belle Journée 21h00 ELLA – 3€ > 12€ La Dame Blanche 22h15 ???????????? ? 12 septembre Bounce Back – Gratuit Kivuko Compagnie – Christina Towle 13h15 – Place de la Fraternité MURA – Gratuit Cie Equidistante 14h30 & 16h45 – Déambulation Matières Évolutives – 3€ > 12€ Compagnie Nushka 16h45 Mélanie et Perrine – Out Play – Gratuit Collectif Impatience – Perrine Mornay 18h15 – Allée Renoir Plateau Petits Moyens Formats – 3€ > 12€ EDO Cirque & Léo Rousselet & Nino Wassmer 19h30 Made_In – 3€ > 12€ Subliminati Corporation 21h30

10, 11 & 12 septembre 2021

Houdremont Centre culturel 11 avenue du général Leclerc la courneuve La Courneuve La Tour Braque – Orme Seul Seine-Saint-Denis



