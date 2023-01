A la découverte des cires végétales Coeur de Cigale Gréoux-les-Bains Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Gréoux-les-Bains

A la découverte des cires végétales Coeur de Cigale, 27 mars 2023, Gréoux-les-Bains. A la découverte des cires végétales 27 mars – 2 avril Coeur de Cigale Découvrez les ingrédients d’une bougie parfumée handicap moteur mi Coeur de Cigale 124Impasse de la Gamatte 04800 Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Il était une fois, une famille passionnée par le pouvoir des plantes, attachée à sa région provençale, désireuse d’apporter des réponses simples et naturelles aux besoins essentiels de votre environnement. Devant la demande croissante de véritables soins cosmétiques naturels de Provence, est alors née Coeur de Cigale.

Début 2019, notre passion de prendre soin et notre envie de proposer toujours plus de naturalité et d’efficacité, de partager toujours plus les valeurs de la marque Coeur de Cigale (éthique, responsabilité, engagement, durabilité, efficacité, écologie), nous lançons une première gamme de bougies parfumées naturelles faites à la main dans notre atelier à Gréoux-Les-Bains en Haute-Provence. Venez découvrir le savoir-faire des ciriers ! Participez à la fabrication ou réalisez votre bougie parfumée ou décorative. Atelier d’environ 1h30.

Choix des matières premières, du parfum, secrets d’utilisation de votre bougie pour une brûle optimale qui respecte votre environnement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T09:30:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Coeur de Cigale

Détails Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Gréoux-les-Bains Autres Lieu Coeur de Cigale Adresse 124Impasse de la Gamatte 04800 Gréoux-les-Bains Ville Gréoux-les-Bains lieuville Coeur de Cigale Gréoux-les-Bains Departement Alpes-de-Haute-Provence

Coeur de Cigale Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/greoux-les-bains/

A la découverte des cires végétales Coeur de Cigale 2023-03-27 was last modified: by A la découverte des cires végétales Coeur de Cigale Coeur de Cigale 27 mars 2023 Coeur de Cigale Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains

Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence