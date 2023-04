Trail les foulées du Roi 46 Cœur de Causse Catégories d’Évènement: Cœur de Causse

Trail les foulées du Roi 46, 11 juin 2023, Cœur de Causse

2023-06-11 10:00:00

Lot . Rendez-vous à Labastide-Murat. Sur inscription. Trail de 12 km avec une randonnée possible en famille. Un trail au départ de Labastide-Murat qui associe patrimoine et sport ! Les foulées du roi

