Fête de Printemps, 7 mai 2023, Cœur de Causse

2023-05-07 08:00:00 – 2023-05-07 18:00:00

Lot . Accueil des exposants à partir de 7h sur la place de la Mairie, placement par les membres de l’Office de tourisme.

Toute la journée, stands de brocante, fleurs et plants, ainsi que producteurs locaux et artisanat. Concours du plus beau tableau fleuri. Essai du Vélo à Assistance électrique…

Restauration et buvette sur place. Fête qui célèbre le printemps ! Foire aux fleurs et nombreux stands de pépiniéristes, horticulteurs, mais aussi d’artisans et de producteurs locaux. Vide grenier sur inscription auprès de l’Office de tourisme. ©otclm

