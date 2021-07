Coeur de Bretagne Le Vallon,Kerivoal, 29 avril 2022, Landivisiau.

Coeur de Bretagne

Le Vallon, Kerivoal, le vendredi 29 avril 2022 à 20:30

Coeur de Bretagne vous invite au voyage, entre terre et mer, dans un univers attachant et poétique, toujours tourné vers l’horizon. Laissezvous guider au gré des paysages et prenez le large à la découverte de l’âme de la Bretagne ! Ce nouveau spectacle, construit tel un road-movie visuel et musical explorant les sentiers battus de Bretagne, illustre toute la singularité de cette authentique terre de légendes, la richesse brute d’une culture ancestrale mêlant imaginaire, romance et mystère, la diversité des paysages façonnés au gré des vents et marées, le caractère, la force et l’ouverture de cette péninsule vers l’immensité des océans, rendant cette région du monde si universelle. Plus de vingt artistes sur scène, pour une performance intense et orchestrale d’environ deux heures : chanteurs et musiciens talentueux partagent la scène avec les meilleurs danseurs de Bretagne, issus du cercle Eostiged ar Stangala de Quimper. À l’instar d’autres régions du monde pionnières en la matière, cette création originale et ambitieuse vous fera découvrir la richesse musicale et culturelle de la Bretagne, pays où les liens de transmission intergénérationnels entre passeurs de mémoire et créateurs se démarquent par la valorisation d’une tradition vivante, moderne, et continuellement enrichie.

NORMAL 25€ / REDUIT 20€ / JEUNE 8€

Le Vallon,Kerivoal kerivoal, Landivisiau Landivisiau Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T20:30:00 2022-04-29T22:30:00