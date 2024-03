COËT ROZ S’ANIME Pontchâteau, dimanche 19 mai 2024.

COËT ROZ S’ANIME Pontchâteau Loire-Atlantique

Coët Roz s’anime dimanche 19 mai de 10h30 à 21h

Petits et grands sont attendus pour une journée découverte des sports en pleine nature et de la préservation de l’environnement.

Des animations, démos et jeux tout au long de la journée raviront tous les participants.

Concert du groupe « Proud Mary » à 19h

Restauration et buvette sur place

Contact

Mairie de Pont-Château

Pôle Animations, Vie Associative et Sports

evenements@pontchateau.fr

02 40 01 67 33 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 10:30:00

fin : 2024-05-19 21:00:00

Site de Coët Roz

Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire otsi@cc-paysdepontchateau.fr

L’événement COËT ROZ S’ANIME Pontchâteau a été mis à jour le 2024-03-17 par eSPRIT Pays de la Loire