Coding goûter – Num’Oc Médiathèque José Cabanis, 2 octobre 2021, Toulouse. Coding goûter – Num’Oc

Médiathèque José Cabanis, le samedi 2 octobre à 14:00

De 14h à 17h Médiathèque José Cabanis – @telier numérique Cette expérimentation guidée de programmation visuelle permettra au tandem parent/enfant de réaliser en pleine complicité sa propre application numérique. Atelier proposé par la Compagnie du Code. Inscription par mail à action.culturelle@mairie-toulouse.fr À partir de 8 ans Pour des raisons techniques, l'atelier Coding Goûter aura lieu à la Médiathèque José Cabanis et non à la Bibliothèque Bonnefoy.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T17:00:00

