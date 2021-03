Nice Epitech Nice Alpes-Maritimes, Nice Coding Club Live {Nice} Epitech Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Des sessions live entièrement animées par des étudiants d’Epitech ! Le Coding Club est un atelier récurrent qui permet de vous initier à la programmation et au développement. Les sessions sont animées de façon ludique à travers des activités variées, comme le développement de jeux vidéo, la résolution d’énigmes sur la cybersécurité, etc… ? Samedi 13 mars 2021 ? Deux sessions : 10h à 13h ou 14h à 17h ❌⭕ « Un morpion pour sauver le monde », en Python – Qui peut y participer ? Tout le monde ! C’est gratuit et aucune compétence préalable en programmation n’est nécessaire. Il suffit juste de nous transmettre votre identifiant Discord. – Besoin d’un renseignement ? Contactez nos équipes par téléphone au 04 22 13 32 66 ou par mail à [dev-nice@epitech.eu](mailto:dev-nice@epitech.eu).

Initiez-vous à la programmation informatique de chez vous et sur Discord, avec les étudiants d’Epitech Nice. Epitech Nice 13 Rue Saint-François de Paule, 06300 Nice, France Nice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-13T10:00:00 2021-03-13T13:00:00;2021-03-13T14:00:00 2021-03-13T17:00:00

