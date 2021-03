Lille Depuis chez vous en live Lille Coding Club Live – Campus Lille Depuis chez vous en live Lille Catégorie d’évènement: Lille

Atelier Coding Club Live via Discord : Canelé rider _Venez découvrir l’univers de la programmation dans une ambiance fun et décontractée, au programme, initiation à_ **_Wordpress_** _pour une création inédite de_ **_CV personnalisé_** _en ligne et encore plus ! Accessible à tous, sans pré-requis, un atelier gratuit, animé par les étudiants Epitech Lille._ • Sujet: Canelé Rider

• Language: WordPress (platform)

• Horaire: 17h00 à 19h00

• Niveau: Tous niveaux

• Contexte: créer des pages pour faire un CV personnalisé, la description de ses centres d’intérêt et recréer une landing page que l’on choisit

sur inscription

