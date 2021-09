Rennes Epitech Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Coding Club Epitech Rennes Epitech Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Apprenez à coder avec des étudiants d’Epitech Technology à Rennes ! Les Coding Club sont de retour et continuent à vous faire découvrir la programmation avec des étudiants d’Epitech Technology. Expérimentez l’univers des nouvelles technologies en vous amusant autour de la création d’un Juste Prix en Python. Le samedi 25 septembre 2021 de 13h à 16h 19-22 Boulevard Saint-Conwoïon – 35 000 Rennes Le Coding Club est gratuit, aucune compétence préalable en programmation n’est nécessaire. Atelier réservé aux élèves actuellement en 1re ou en Terminale. Inscriptions sur [https://swll.to/CCEpitechRennes250921](https://swll.to/CCEpitechRennes250921)

