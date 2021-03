Rennes Epitech Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Coding Club Epitech Rennes Epitech Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Apprenez à coder avec des étudiants d’Epitech Rennes ! Le Coding Club continue à vous faire découvrir la programmation informatique. Expérimentez l’univers des nouvelles technologies en vous amusant autour de la création d’un Jeu du 21 en langage C. – Samedi 27 mars 2021 de 14h à 17h

– En présentiel à l’école ou sur Discord

– À destination des 1res, Terminales et actuellement en Bac +1/2 Cette session s’adapte au contexte actuel, vous pouvez y participer soit en venant sur le campus soit en ligne ! C’est gratuit et ouvert à tou·te·s, aucune compétence préalable en programmation n’est nécessaire. Inscriptions sur [https://swll.to/CCRennes27Mars](https://swll.to/CCRennes27Mars) Ce Coding Club est limité à 20 participant·e·s : 10 places à l’école (dans le respect des consignes sanitaires à cette date) et 10 places sur Discord. Pour participer en ligne, vous devez disposer d’un compte afin de nous fournir votre identifiant.

Entrée gratuite sur inscription pour des élèves/étudiant.e.s en 1re, Terminale et actuellement en Bac +1/2

