Le Coding Club Live continue à vous faire découvrir la programmation.

Expérimentez l’univers des nouvelles technologies en vous amusant autour de la création d’un Pokébot en Python (Bot Discord).

Session réservée aux 1ères, Terminales etudiant.e.s actuellement en Bac +1/2. – Samedi 13 mars 2021 de 14h à 17h sur Discord

– Inscriptions sur [https://swll.to/CCL13mars](https://swll.to/CCL13mars) Cette session s’adapte au contexte actuel, vous pouvez y participer à distance via le logiciel Discord ! C’est gratuit et aucune compétence préalable en programmation n’est nécessaire Ce Coding Club est limité à 20 participant·e·s. Pour participer, vous devez disposer d’un compte Discord afin de nous fournir votre identifiant

Entrée gratuite sur inscription

