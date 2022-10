Coding Centre Paris Anim’ Mathis Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Coding Centre Paris Anim’ Mathis, 24 octobre 2022, Paris. Du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 28 octobre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 15h45 à 17h45

. payant 2,40€ / H seulement !

Stage qui permet aux 11-17 ans de s’initier au code informatique Stage qui permet de s’initier au code informatique. L’idée n’est pas de faire de vous des cracks de l’informatique et de la programmation, mais de fournir à chacun les bases de la grammaire qui permettent de comprendre ce qu’il se passe sous le capot d’Internet, des sites web et autres applications mobiles. Et pourquoi pas au passage susciter des vocations. Age : 11-17 ans. Centre Paris Anim’ Mathis 15 rue Mathis 75019 Paris Contact : https://www.facebook.com/CentreMathis/posts/pfbid02zhmpbBk5EMaxn5tJZ5gJZNWqkTT7g79xMaR9PZc93ugvUhjvSiCrbBuc3SLvECQal?__cft__[0]=AZULk7e2njqB4cms4Wdrc-YYkgUccBdbVve22PgudskMqEfTlhD3WLI8u7Jjie0Fs-z6jnGAY8bFXS60vQyZq3R9a45ECR0801xoX3Us1QKQiDdCbHh5VS1NxfOijYc9RvmGGkrGVu6UUYdkFRX-k2J33nmk35xM-GxXCJOU41zkZXAqBYGSFeIPe6ovJCmLz1qbK5YJBjqeuW_D8HyoCe_i&__tn__=%2CO%2CP-R mathis@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreMathis/ https://www.facebook.com/CentreMathis/ https://ligueo.ligueparis.org/cpa19/activites/stages-vacances/stage-coding

Ligueo

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Mathis Adresse 15 rue Mathis Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Mathis Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Mathis Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Coding Centre Paris Anim’ Mathis 2022-10-24 was last modified: by Coding Centre Paris Anim’ Mathis Centre Paris Anim' Mathis 24 octobre 2022 Centre Paris Anim' Mathis Paris Paris

Paris Paris