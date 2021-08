Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Codex Enigma Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Codex Enigma Saint-Lary-Soulan, 26 août 2021, Saint-Lary-Soulan. Codex Enigma 2021-08-26 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-26 18:00:00 18:00:00 SAINT-LARY-SOULAN Centrale EDF Saint Lary

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Rdv centrale EDF

De 14h à 18h dernier départ 17h

7€/pers. forfait tribu (4/5 pers) 25€

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme 05 62 39 50 81 “Code Enigma”. Saint Lary, janvier 1943, vous êtes un groupe de résistant, la procédure secrète de démarrage de la centre hydro-électrique vient d’être dérobée par l’ennemi. Londres vous demande de la récupérer au plus vite. Au départ de la centrale hydro-électrique EDF et au cœur de Saint Lary, vous avez 60 minutes pour retrouver le Professeur Enigmus et lui donner le code secret qui permettra le redémarrage de la centrale. Rdv centrale EDF

