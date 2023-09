Octobre Rose 2023 – CODEP GV 87 CODEP GV Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Octobre Rose 2023 – CODEP GV 87 CODEP GV Limoges, 1 octobre 2023, Limoges. Octobre Rose 2023 – CODEP GV 87 1 – 31 octobre CODEP GV Inscription préalable Deux séances d’essai gratuites dans tous les clubs GV du département.

Programme détaillé sur demande auprès du CODEP GV (coordonnées ci-contre). CODEP GV 17 rue rude limoges Limoges 87100 Puy las Rodas Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 76 65 88 23 »}, {« type »: « email », « value »: « codep.gv87@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T09:00:00+02:00 – 2023-10-01T17:00:00+02:00

Octobre Rose

Détails
Catégories d'Évènement:
Haute-Vienne, Limoges

Lieu
CODEP GV

Adresse
17 rue rude limoges

Ville
Limoges

Departement
Haute-Vienne

