Nantes Le Palace Loire-Atlantique, Nantes Code & play Le Palace Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Code & play Le Palace, 22 septembre 2021, Nantes. 2021-09-22

Horaire : 14:00 17:00

Gratuit : oui Inscription : www.weezevent.com Évènement “Attractivité” – Parents et enfants – autour de la découverte des métiers du numérique. Au programme :- initiation au code pour les enfants de 9 à 12 ans,- découverte ludique des métiers du numérique pour les parents.Cet atelier sera l’occasion pour les parents de s’initier à la création d’un jeu de société sur les métiers et d’y jouer avec leurs enfants à l’issue de cette initiation.Il s’adresse aux parents et à leurs enfants de 9 à 12 ans souhaitant découvrir les métiers du numérique.Une attention particulière sera apportée aux demandeur·euse·s d’emploi, aux femmes, aux familles monoparentales. Dans le cadre de Nantes Digital Week Le Palace 4 rue Voltaire Centre-ville Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Le Palace Adresse 4 rue Voltaire Ville Nantes lieuville Le Palace Nantes