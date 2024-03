CODE DE LA ROUTE GRAND PUBLIC Salle du Verger Châtellerault, mercredi 20 mars 2024.

CODE DE LA ROUTE GRAND PUBLIC Pour soutenir l’association locale « Ensemble pour Léo », un jeune garçon touché par le handicap, un CODE DE LA ROUTE GRAND PUBLIC est organisé à la SALLE DU VERGER de Châtellerault le 20 MARS 2024. Mercredi 20 mars, 19h00 Salle du Verger Une participation sous forme d’un DON de minimum 5 euros sera demandée

L’association “Ensemble pour Léo” a été créée il y a plus de 10 ans pour aider un jeune garçon, touché par le handicap. Cette association locale a besoin de récolter des fonds pour aider les parents contraints à de grosses dépenses.

En collaboration avec UNE ECOLE DE CONDUITE CHATELLERAUDAISE, elle organise un CODE DE LA ROUTE GRAND PUBLIC le 20 mars 2024 à 19h15 à la salle du Verger, Châtellerault.

Durant cette soirée, l’école de conduite proposera un quiz géant autour du code de la route. Pour certains, cela sera de la révision et pour d’autres, ce sera l’occasion de débuter le code de la route de manière conviviale et ludique.

Alors, n’attendez plus, inscrivez-vous dès maintenant via le QR CODE pour accéder à la billetterie (conseillé) ou par téléphone au 07 50 00 49 12, les places sont limitées ! (inscriptions jusqu’au 15 mars 2024)

Une participation sous forme de don d’un minimum de 5 euros vous sera demandée.

Ce projet nous tient vraiment à cœur.

Nous comptons sur votre participation et votre soutien !!!

INSCRIPTIONS DES MAINTENANT ET JUSQU’AU 15 MARS 2024 :

1) INSCRIPTION ET DON EN LIGNE (moyen conseillé et rapide) via la BILLETTERIE. FLASHEZ LE QR CODE OU CLIQUEZ SUR LE LIEN : https://www.helloasso.com/associations/association-ensemble-pour-leo/evenements/evenement-code-grand-public

2) Ou par téléphone au 07 50 00 49 12

N’oubliez pas que les places sont limitées, alors INSCRIVEZ – VOUS DES MAINTENANT !!!

Salle du Verger Parc du Verger 141 Avenue du Maréchal Leclerc Châtellerault Châtellerault 86100 La Renaitrie Vienne Nouvelle-Aquitaine

Fannie Laurendin