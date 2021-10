Lille Musée de l'Hospice Comtesse Lille, Nord Code Art – Atelier jeune public Musée de l’Hospice Comtesse Lille Catégories d’évènement: Lille

Code Art – Atelier jeune public

le mercredi 13 octobre à Musée de l'Hospice Comtesse

Imaginez un musée où l’on pourrait revisiter des oeuvres, s’en inspirer pour créer de nouvelles formes artistiques. Imaginez un musée où les tableaux pourraient prendre vie… Et si notre imagination rencontrait la réalité ? Autour de quelques œuvres choisies du musée, venez nombreux révéler vos talents en codant avec une version du langage Scratch et laissez libre cours à votre fantaisie en inventant des oeuvres d’art numériques. Atelier « code art » d’1h30 (gratuit) accessible aux enfants âgés de 7 à 12 ans. 3 créneaux disponibles : • 10h30-12h00 • 14h00-15h30 • 16h00-17h30 Nombre de places limité. Réservation préalable sur [[mhc-reservations@mairie-lille.fr](mhc-reservations@mairie-lille.fr)](mhc-reservations@mairie-lille.fr) ou au 03 28 36 84 01 Pass sanitaire pour les + de 12 ans. Il est recommandé de prendre une clé USB pour récupérer les créations. [mhc.lille.fr](https://www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-Comtesse) Après un beau succès en 2020, la Code Week (semaine européenne du code) revient dans vos musées et pour la première fois au Musée de l’Hospice Comtesse ! Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la monnaie 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord

