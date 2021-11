Paris G2R FORMATION Paris Codage pour les Nuls G2R FORMATION Paris Catégorie d’évènement: Paris

Codage pour les Nuls G2R FORMATION, 2 décembre 2021, Paris. Codage pour les Nuls

G2R FORMATION, le jeudi 2 décembre à 14:30

Ouvert à toutes et tous qui veulent s’initier au codage. Un 1ère atelier pour les curieux, avant de franchir le pas vers une formation de développeur. à partir de 18 ans

Sur inscription nombre limité de place

Atelier d’initiation au codage G2R FORMATION 102 avenue Philippe Auguste paris 11 Paris Quartier Sainte-Marguerite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T14:30:00 2021-12-02T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu G2R FORMATION Adresse 102 avenue Philippe Auguste paris 11 Ville Paris lieuville G2R FORMATION Paris