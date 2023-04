Codage et animation d’un robot : atelier Bibliothèque Georges Brassens Paris Catégories d’Évènement: île de France

Codage et animation d’un robot : atelier Bibliothèque Georges Brassens, 15 avril 2023, Paris. Le samedi 15 avril 2023

de 14h30 à 16h30

.Public enfants. A partir de 10 ans. gratuit Sur inscription au 01 53 90 30 30 ou en écrivant à bibliotheque.georges-brassens@paris.fr Code ton robot pour le mettre en action et lui faire marquer le plus grand nombre de paniers de basket grâce à l’extension Dash Launcher de Smarteo. Pour les enfants à partir de 10 ans. Le samedi 15 avril à 14h30 à l’espace Jeunesse de la bibliothèque Georges Brassens. Sur inscription. Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 0153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

