Initié par le rectorat de l’académie de Créteil, le projet des « Colos apprenantes » à Sourdun s’inscrit dans le plan national des « Vacances apprenantes ». Les jeunes choisiront une thématique parmi celles qui sont exposées ci-dessous : Codage informatique, Théâtre, Rap & Slam ou Danse. Ces activités, encadrées par des intervenants expérimentés et compétents, seront les supports de plusieurs ateliers au cours de la semaine et trouveront leur point d’orgue dans une soirée de fin de séjour. En dehors des ateliers les jeunes pourront mettre en œuvre des activités autour du sport et notamment de la Découverte de l’Equitation, des jeux, des arts plastiques, avec l’aide d’une équipe d’animation expérimentée. – Codage Informatique Ce séjour vous propose de découvrir de façon ludique (Escape Game, défis codage…) l’envers du décor du numérique et ses promesses futuristes. Le maître mot sera l’imagination pour créer, inventer un robot, un jeu, une chorégraphie avec des robots, découvrir la programmation dans différents univers (les applis web, les jeux vidéo, la robotique) mais aussi produire des reportages et les publier dans un environnement responsable (infographie, image et son). Une consigne : faire preuve de créativité et prendre du plaisir ! – La Danse La chorégraphie t’attire. Tu aimes te montrer. Bouger ton corps sur des musiques festives et actuelles. Les tubes de Bob Sinclar, ou encore de David Guetta, n’ont plus de secret pour toi. Tu connais d’ailleurs leurs chorégraphies sur le bout des pieds. Ce séjour est fait pour toi. Avec l’accompagnement d’un chorégraphe rompu aux plus grands succès Dance Floor de l’année, nous te proposons de construire une multitude de chorégraphies et d’aller les présenter sous forme de Flash Mobs. – Le Théâtre Les planches t’attirent. Tu rêves de devenir comédien. Tu as une âme d’artiste. Ce séjour te permettra de découvrir les différentes facettes du théâtre. Avec un comédien professionnel tu découvriras l’envers du décor. A l’aide de jeux, tu seras initié à l’analyse d’un texte et à son interprétation. Durant cette activité tu pourras si tu le désires écrire tes propres sketches. Le comédien travaillera avec toi de manière plus individuelle afin de t’aider dans l’écriture, l’interprétation et la mise en scène. – Le RAP Tu découvriras de façon ludique et didactique les différents types de Rap, au travers d’une approche musicale. Ce séjour te propose de manière générale un travail sur l’écriture abordé à l’aide de jeux. Ces derniers, souvent très appréciés, favorisent la découverte des rimes et des jeux de mots caractéristiques du Rap et du Slam. Un travail sur l’expression scénique (différentes émotions à faire passer) avec des petits jeux théâtraux qui favorisent la confiance en soi, et sur l’expression orale (articulation, volume sonore) à l’aide de jeux et d’exercices respiratoires, favoriseront une approche du Slam. [Consulter le document « Projet éducatif des PEP »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

